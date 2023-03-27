Kılıçdaroğlu’ndan seçim videosu: Sana söz, yine baharlar gelecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim süreciyle ilgili video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, binlerce beğeni ve paylaşım alan videoya “Sana söz yine baharlar gelecek…” notunu düştü.

“KARNI TOK, GÖNLÜ BOL, YAŞAMAYI SEVEN BİR TÜRKİYE”

Millet İttifakı liderleriyle birlikte çekilmiş görüntülerin yer aldığı videoda, Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* “Sana söz, birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan; uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye.

* Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan; ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye.

* Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen; en güzel şarkıları bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocukların gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz.

* Sana söz, yine baharlar gelecek.”

LİDERLER DE PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu’nun videosunu Millet İttifakı liderleri de paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, paylaşımında “14 Mayıs’ta İklim Değişecek! #SanaSöz” mesajına yer verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “#SanaSöz yine baharlar gelecek…” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya mesajında “#SanaSöz demokrasi gelecek, adalet gelecek, hürriyet gelecek. #SanaSöz yine baharlar gelecek” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “#SanaSöz umut bitmeyecek…” paylaşımı yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise “7’den 70’e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak #SanaSöz” notuyla videoyu paylaştı.