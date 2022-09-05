Kılıçdaroğlu’ndan şehit ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekat Bölgesinde kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen Uzman Çavuş Ümit Kesti’nin, Ordu Fatsa’da yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti’ye Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Giresun’da yarın yapılacak olan grup toplantısına katılmak üzere kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak’ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti’nin, Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Güvercinlik Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret etti.

Baba Yılmaz Kesti’ye taziye dileklerini ileten CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir süre acılı baba ile konuştu. Kılıçdaroğlu, yapılan duaların ardından Giresun’a hareket etti. (DHA)

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