Kılıçdaroğlu’ndan Şenyaşar ailesine ziyaret! “Peygamberler şehri diyoruz adaletsizlik şaha kalkmış!”





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Adliyesi önünde 276 gündür Adalet Nöbeti tutan Şenyaşar ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, “Bu dava sıradan bir dava değil. Bu dava Türkçe bilmeyen, bu dava eğitimi olmayan eşini, çocuklarını kaybetmiş olan bir annenin davasıdır. Bu annenin davasına herkesin sahip çıkması lazım. Bir annenin çığlığını nasıl duymayız biz. Peygamberler şehri diyoruz. Adaletsizlik şaha kalkmış" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #şenyaşarailesi #şanlıurfa #gündem #yurttaştv