Kılıçdaroğlu’ndan ‘Şero’ paylaşımı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Instagram hesabından CHP Genel Merkezi’nin kedisi ‘Şero’ ile partide çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Şero’ya son çalışmalarını anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, iktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı fotoğraflara yazdığı mesaj şöyle:

“ŞERO’YU HALKIMIZ ‘SOSYAL DEMOKRAT KEDİ’ OLARAK TANIDI”

“CHP Genel Merkezi’nde emektarımız Şero ile bir araya geldik. 2005 yılında dünyaya gelen Şero’yu halkımız ‘sosyal demokrat kedi’ olarak tanıdı. Bilirsiniz, kediler mekanı sahiplenir. Ve bir kedinin gözünde her şey kediye aittir. Burayı da en çok sahiplenen Şero’dur. Kapılar ona hep açıktır. Malum kediler kapalı kapıları sevmez. O istediği yere girer çıkar; sonsuz bir seyahat özgürlüğüne sahiptir. İstediği yerde dolaşır, istediği yerde dinlenir, istediği yerde uzanır. Canı ne isterse onu yapar. Bazen TV’de yanımızda boy gösterir, bazen toplantımızı böler. Hep de dikkatleri üzerine çeker.

“İKTİDARA GELİNCE YAŞ MAMAYI LÜKS OLMAKTAN ÇIKARACAĞIM”

Kediler zaten bilge canlılar. Şero da artık gel git, bir siyaset erbabına dönüştü. Bugün de ona son çalışmalarımızı anlattım. Şero’ya bugün bir de söz verdim. İktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım. Yolda beraber yürüdüklerimizi, herkesi, gencini yaşlısını kedisini çiçeğini böceğini yürekten seveceğiz. Çünkü şefkat erdemdir.”