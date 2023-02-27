Kılıçdaroğlu’ndan sert mesajlar: Herkes olması gerektiği yere gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda sert mesajlar verdi.

“Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz” diyen Kılıçdaroğlu, “Herkesin safı netleşsin” çağrısında bulunarak “Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı?” ifadelerini kullandı.

“HEPİNİZLE HESABIMIZ VAR”

Kılıçdaroğlu, mesajının devamında ise “Beşli Çeteler, mafyalar, çantacılar, rantçılar… İnanın hiç fark etmez, hiç! Hepinizle hesabımız var. Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun” dedi.