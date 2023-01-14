Kılıçdaroğlu’ndan sert reaksiyon: Sizi yok edeceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, uyuşturucu kartellerine bir kez daha seslendi. “Şehirlerimizi terk edin” diyen CHP lideri, “Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur” ifadelerini kullandı. Öte yandan Kılıçdaroğlu, uyuşturucu baronlarına Sırpça da çağrı yaptı.

İstanbul’da Göktürk yakınlarında önceki gece polis ekipleri kazı başlattı. Çevrede merak uyandıran kazıda Sırp suç örgütü üyesi Risto M.’nin cesedinin arandığı öğrenildi.

Sırbistan’da bilinen en ünlü mafya yapılanmalarından Skaljari üyesi Risto M.’nin, 2020 yılında işkenceyle öldürüldüğü ve cesedinin gömüldüğü öne sürüldü.

Polis ekiplerinin aynı olayla ilgili Skaljari çetesinin 2014’ten beri çatıştığı Kavak çetesi yöneticilerinden Zerşko Bojanic’i de gözaltına aldı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN SERT TEPKİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından Türkçe ve Sırpça açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi.

“SİZİ YOK EDECEĞİZ”

*Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur.

*Srpski karteli; napustite naše gradove! Ne želimo vaši prljavi novac. Upozoravam vas, izgubićete glave. Nemamo ni jedno dete da vam žrtvujemo…