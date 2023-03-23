Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Ateş paylaşımı: Hesabını beraber soracağız

Yazan:
Alaturka Online
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“SİNAN ATEŞ’İN HESABINI BERABER SORACAĞIZ”

Düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in kızının kendisini ziyaret ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün rahmetli Sinan Ateş’in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız.”

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