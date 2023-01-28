Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Ateş tepkisi: Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamının yitiren Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa’daki babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Merhum Ateş’in anne, baba ve dayısına taziyelerini ileten İmamoğlu, acılı aileye sabır dileklerini iletti.

SİNAN ATEŞ’İN ANNESİ: ADALET YOKSA NİYE YAŞAYALIM?

Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretinde Sinan Ateş’in annesiyle olan diyaloğu dikkat çekti.

“Eğer adalet yoksa niye yaşayalım? Adalet tecelli etmeli” diye konuşan acılı anne, “Ne koltuk kavgası ne koltuk sevdası vardı ne de böyle hevesi vardı…Çünkü rahattı kafası, emindi. Kimsenin ne koltuğunda kavgası vardı…Herkes kendi kendine gelin güvey oldu. Ben içime taş basarak ben oğlumun toprağıyla duruyorum. Benim oğlum güzel insanları yetiştirmek için insanları güzel yerlere çekmek için uğraştı. Bu mu olmalıydı sonucu?” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BU İŞ TORBACILARLA KALMAZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Sinan Ateş’in annesinin sözleriyle ilgili bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “‘Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum’ diyen acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz.

* Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak. Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısını bir nebze olsun dindireceğiz.

* Acılı anneye ve aileye bir kez daha sabır diliyorum. Tüm halkımızdan, merhumun ruhuna okunacak bir mevlidi bile yasaklayan zihniyete karşı Sinan Ateş ve ailesi için dua etmelerini istiyorum.”

TUTUKLU SAYISI 18’E YÜKSELDİ

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli avukat S.Ö’nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen S.Ö, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Avukat S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.