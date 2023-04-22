Kılıçdaroğlu’ndan sonra Akşener de kabineden bir ismi açıkladı





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale’de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından Meral Akşener’den de kabineye yönelik bir açıklama geldi.

“İNŞALLAH EKONOMİMİZİ YÖNETECEK”

Akşener, konuşması sırasında, partisinin Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz’ı yanına davet ederek, “İnşallah ekonomimizi yönetecek…” ifadesini kullandı.

“İKİ ÖĞRETMENİN OĞLU”

Akşener, “Şimdi sizi kiminle tanıştıracağım… Profesör Doktor Bilge Yılmaz. İnşallah ekonomimizi yönetecek… Ama enteresan bir şey… İki öğretmenin oğlu. Yani hayatı boyunca sizin olması gereken imkanlarınızın yani sınavların dürüst olarak yapıldığı ve kazandığınız sınavlarla okumuş… 30 yıldır Amerika’da dünyanın bir numaralı üniversitesinde finans dersi veriyor. Ama ne yapmış biliyor musunuz? Vatandaşlık almamış vatandaşlık. Bu arkadaşımız hâlâ Türk vatandaşı. Amerikan vatandaşı olmamış” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İKİ İSMİN BAKAN OLACAĞININ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun; partisinin Enerji ve Altyapı projelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in bakan olabileceğinin sinyalini vermişti. Kılıçdaroğlu, “Unutmayın; Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak” diyerek kabinede görev vereceği iki bakanı işaret etmişti. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Erkek’in Adalet Bakanı; Akın’ın da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olması bekleniyor.