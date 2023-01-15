Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’ya ‘5 bin torbacı’ tepkisi…

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu’nun uyuşturucu operasyonlarında haftada ortalama 5 bin kişinin yakalandığı açıklamasına tepki gösterdi: Burası Kolombiya mı, Bogota mı? Narcos dizisini mi izliyoruz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

*Beni dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Bir yol ayrımına doğru Türkiye gidiyor. İçinde bulunduğumuz olumsuz tabloyu düzeltmek için birlikte, demokratik kurallar içinde Türkiye’yi dönüştürmek ve çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak azmini yerine getirmek için mücadele ediyoruz.

*Sevgili arkadaşlarım, halkım, değerli yol arkadaşlarım. Size bugün hazin bir hikayeyi anlatacağım. Adım adım bugüne nasıl geldik? Bunun hikayesini paylaşacağım.

*Bu hikaye, ‘Kupon arazileri satarken bana soracaksınız’ diyen bir kişinin koskoca bir ülkeyi uçurumun kenarına sürüklediğinin hikayesidir.

*Bu hikaye malı götürmenin hikayesidir. Bu hikaye yoksuldan alıp varsıla vermenin, milleti soyup soğana çevirmenin hikayesidir. Bu hikaye yolsuzluklar, kamu ihalelerinde çevrilen ayak oyunları, çeteler var.

*Şimdi soruyorum. Bir ülkede iktidar kendi çıkardığı kanundan 191 değişikliği niçin yapar? Kanunda, genelgelerde, tebliğlerde yapılıyor. Bu kadar kanunla uğraşmanın temel sebebi ne?

“HIRSIZA, YOLSUZA SERVET AKTARILMIŞTIR”

*Açık ve net söyleyeyim temel sebebi servet transferini gerçekleştirmek. Birilerine, bir avuca, çeteye servet transferini gerçekleştirmek.

*Milyonlardan alıp bir avuç kişiye vermek. Üstelik bunu Robin Hood taklidiyle yapıyorlar. Açıkça söylüyorum.

*Hırsıza, yolsuza servet aktarılmıştır. Adrese teslim ihalelerle beyefendinin bahsettiği kupon arazilerle hatta deprem toplanma alanlarıyla. Beylere tek şey yetmiyor. Doymadıkları için yetmiyor.

*İkinci aşamaya başladılar. Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesi vardır. Kara gün akçesidir. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için gerektiğinde en son başvurulacak kaynaktır.

*Bugüne kadar hiçbir iktidar el sürmedi ve her iktidar Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesini gözü gibi korumayı bildi. Bu gözü doymamışlar bir kanun çıkardılar.

*İhtiyat akçesinin tamamını 78 milyar lirayı aldılar. 2019 yerel seçimlerinden hemen önce aldılar. Çünkü seçimi finanse etmeleri gerekiyordu.

*Malı götürdüler, hazineye koyamadılar. 78 milyar liraya el koydular ama millet bunlara öyle bir tokat attı ki bugün hâlâ Ankara, İstanbul, Mersin, Adana diyorlar. O nedenle ben bu milletin ferasetine, vicdanına, ahlakına güveniyorum.

*Merkez Bankası’nın akçelerine el koydukları için kasada 1 cent bile yok şu anda. Ne yaptılar? Devletin çürütmenin üçüncü aşamasına geçtiler. Swap yeni borç para. Dilenerek para bulma…

*Bu sabah gelmeden baktım Merkez Bankası’nın kasası -58.5 milyar dolar açık veriyor. Swap şu, benim cebimde para yok gidiyorum birisinden borç alıyorum.

*Bu para benim değil ki başkasının zamanı gelince ödeyeceğim zaten. Swap aynı uygulama. Gittiler yalvardılar, borç verin diye. Bu bizim gördüğümüz üçüncü aşama. Bunun üzerinden millete caka satıyorlar.

*Bu da yetmedi dördüncü aşama. Adı Varlık Barışları. Tam 9 kez süresi uzatıldı. Bu ne demek? Kim olursan ol ister çocuk ticareti, kadın ticareti, insan, uyuşturucu ticareti yap, sahtekar ol, nereden kazanmış olursan ol kaynağını sormayacağım demek. Ne getirirsen getir sormayacağım diyor.

*Pislikle mi kazandın umursamayacağım diyor. Tam 9 kez çıkardıkları bu kanunu değiştirdiler. Bu kirli para nereden gelirse gelsin ‘Başımın üstüne’ dediler. Tam 9 kez bu teklifi yaptılar.

‘KİRLİ PARA’ AÇIKLAMASI

*Bende iki şey söyledim. 1. Kirli para iyi parayı ülkeden kovar. 2. Kara para, sahiplerini de Türkiye’ye getirir dedim. Haklıyım. Uyuşturucuyu serbest bırakırsan, parayı Türkiye’de aklarsan ne diyecek uyuşturucu baronu?

*’Ben de Türkiye’ye gideyim’ diyecek. Paran var mı var, siyasilerle fotoğraf başta fotoroman olmak üzere herkesle çektirebilirsin. Güvencesi var adamın.

*Bu yılın ilk 8 ayında ülkemize gelen kara para yabancı sermayenin tam 4 katı. Neyin sonucudur bu?

*’Paranın rengi, dini nedir hiç sormadık. Çünkü paranın rengi, dini yoktur para paradır’ diyordu sarayda oturan zat. Ancak paranın rengi vardır. Beyaz para, kara para, kirli para vardır.

*Haftada 5 bin satıcı yakalanıyor ne demek? Soylu’nun itirafına teşekkür ederim. Kendileri itiraf ediyorlar ama bana kızıyorlar. Neden? Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar diyorlar.

*Hiç kimse endişe etmesin Bay Kemal 10’uncu köye gidecek yine de halkın çıkarını sağlayacaktır. Şimdi soruyorum; bu uyuşturucu baronlarının onların maşalarının ülkemizde işi ne? Sokaklarımız bu kadar mı güvensiz?

*Gençlerimiz bu kadar mı tehlike altında? Sesiniz kesiliyor, itiraf ediyorsunuz. Şimdi soruyorum; bizim fotoraman nerede? Bir insanın gram onuru olsa istifa eder. En büyük zararı veriyorlar.

“BURASI KOLOMBİYA MI?”

*Onurlu bir iktidar kirli para gelsin istemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gri listeye alındı. Kara paranın Türkiye’de aklandığını Mısır’daki sağır sultan biliyor. Mısır’daki sağır sultan da bilsin Bay Kemal 85 milyonun hakkını hukukunu koruyacaktır.

*Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz diyor. Burası Kolombiya mı Bogota mı? Narcos dizisini mi izliyoruz! Yılda 260 bin kişi eder. Yakalanmayanları hesapla 1 milyon.

BİZİM FOTOROMAN NEREDE?

*Sırp çete lideri İstanbul’da yakalandı. 8 yıldır İstanbul’da villada oturuyor beyefendi. Saray, fotoroman ne yapıyorlar? Ağırlıyorlar herhalde. 8 yıldır beyefendi orada.

*Polis arama, kazı yapıyor. Kaybolan erkekler, kadınlar var. Biz üstlerine gittikleri zaman hareket ediyorlar ama bunlar beceremezler.

0Parayla teslim alınmışsanız iradeniz teslim alınmış demektir. Bunlar İstanbul’da her türlü pisliğe bulaşıyor.

*Bana ‘ispat et ispat’ diyorlardı ya. Daha neyini ispat edeyim? 8 yıldır krallar gibi yaşıyor adam İstanbul’da. Yakasını tut ve götür mahkemeye diyorsanız ona millet karar verecek.

*İktidara geleceğiz, göreceksiniz. Tek tek yakalarından yapışıp hakim huzuruna çıkaracağız.

*Bizim fotoroman nerede? Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder. Böyle insanlar ülkeye en büyük zararı veriyorlar. Hamisi kim? Sarayda oturan zat. El ele verip bu işleri çeviriyorlar.