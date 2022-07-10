Kılıçdaroğlu’ndan Suriyelilerin gönderilmesiyle ilgili açıklama: Tüm adımlar hazır

İçişleri Bakanı Soylu’nun “700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi” sözlerini değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merter’deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde (PEKOM) bayramlaşma programında göçmenlerle bayramlaştı.

Programda açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Biz nasıl bir sınavda olduğumuzu biliyoruz. Kimse bizi bu davranışlara sessiz kalmamızı bekleyemez. 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: BU BEBEKLER DE YIKIK DÖKÜK SURİYE’NİN ZENGİNLİĞİDİR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından Bakan Soylu’nun açıklamalarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “700 bin Suriyeli bebek doğmuş ülkemizde. Allah uzun ömürler versin hepsine.

* Biz meseleye ülkemizin geleceği gözüyle bakıyoruz. Evet, her milletin en büyük zenginliği bebekleridir. Bu bebekler de yıkık dökük Suriye’nin zenginliğidir.

“TÜM ADIMLAR HAZIR”

* Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için, evlatları vatanına dönmelidir. Ancak hep söyledim yine söyleyeceğim, ucuz bir ırkçı tavırla değil, düzgün, devlet aklıyla yapılacak iştir bu.

* Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır. İktidarımızda bu sürecimiz 2 senede tamamlanacak. Bu şartlar da AB fonlaması ile, bizim garantörlüğümüzde oluşturulacak. Davul zurna ile gidecekler.”

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