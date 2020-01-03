Kılıçdaroğlu’ndan TOGO kuleleri yorumu: Rant belli kişilere gidiyor bunu önleyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi gazetecilerle kahvaltıda biraraya geldi.

Dış politikadaki gelişmelerden, ekonomideki duruma kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan CHP lideri, Ankara’da Sinan Aygün ve Mansur Yavaş merkezli yaşanan “rant kavgasına” da ilk kez değindi.

“RANTI KİME VERECEKSİNİZ..”

Ankara’daki tartışmalar ile ilgili Kılıçdaroğlu “Şunu kabul etmemiz lazım. Bir yerde bir plan yapılıyorsa doğal olarak rant çıkıyor ortaya. Sorun rantı kim alacak? Rantı örneğin İstanbul halkına Ankara halkına mı vereceksiniz yoksa rantı yandaşa mı vereceksiniz? Sorun burada.” diye konuştu.

“RANT BELLİ KİŞİLERE GİDİYOR BUNUN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“İzlenen politika rantın belli kişilere verilmesi, belli kişilere büyük rantın sağlanması. Bunun önüne geçeceğiz. Kent kültürü açısından da etik değerlen açısından da bu zorunlu.”

“Mansur Bey’den, Sayın imamoğlu’ndan, nitekim İzmir’de de çok katlı bir bina yapılıyor… Orada da bu tür uygulamalara son verilecek. Yeni bir belediyecilik anlayışını harekete geçireceğiz.”

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NE OLMUŞTU?

CHP’nin eski milletvekili Sinan Aygün’ün TOGO kuleleri projesi, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından mahkeme kararına uyularak mühürlenmişti.

Bunun üzerine Sinan Aygün, Yavaş cephesini kendisinden “rüşvet” istemekle suçlamıştı. Aygün daha sonra sözlerini düzelterek “Okul parası istediler. İrtikap suçu işlediler” demişti.

Mansur Yavaş da Aygün’ün sözlerinin tamamen yalan olduğunu duyurmuş, Başkent’te milyarlık rant kavgası verildiğini açıklamıştı. Hakkında ihraç kararı istenen Sinan Aygün ise CHP’den istifa etmek zorunda kalmıştı.

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