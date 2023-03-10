Kılıçdaroğlu’ndan ‘vergi kolaylığı’ çağrısı





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu illerden Malatya’da incelemelerde bulundu. Bir fabrikayı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, iş insanları ile bir araya geldi.

Bölgede vergi açısından bir pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Maliye Bakanlığı’nın, KOSGEB’in özel bir çalışma yapmasında büyük yarar var. Çünkü iş insanlarının fabrikalarını çalıştırması, üretim yapması, ihracat yapması gerekiyor. Milli gelir artışına katkı vermeleri gerekiyor. Böyle bir endişeleri var. Bu endişelerini aktardılar. Kendilerine söz verdim buradan da dillendiriyorum.

– Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, Allah nasip eder kazandığımızda görecekler. En azından deprem bölgesinde bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmamasının sağlanması gerekiyor. Kendilerine de ifade ettim. Buradan iktidara da çağrı yapmak da benim görevim. Biz bunu yapmayı taahhüt ediyoruz ama lütfedip kendileri daha erkenden yaparlarsa bundan da memnun oluruz.

– Depremde yıkılan evler var. Kırsal kesimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Elde kalan ürünler var. Süt üreticileri, sütlerini satamadıklarını belirtti. Et ve Süt Kurumu yetkililerine, Toprak Mahsulleri Ofis yetkililerine buradan çağrı yapıyoruz. Üreticilerin elinde kalan kaysı var onları satın alsınlar. Dolayısı ile sosyal devlet, sosyal devletliğini şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak?

– Yaraların bu bağlamda sarılması lazım. Çadır sıkıntıları, konteyner sıkıntıları var. Kim konteyner, çadır üretiyorsa biz müşteri bulamıyor diyorsa bize haber versin. Bana, büyükşehir belediye başkanlarımıza haber versinler. Derhal o konteynerleri, çadırları satın alacağız ve deprem bölgesine getireceğiz. Esnafta son derece sıkıntılı. Bankalardan, kooperatiflerinden aldıkları krediler var. En azından bu kredilerin ötelenmesi lazım. Biz silinmesinden yanayız. Onlar sorunlarını iletti bizde kendi görüşlerimizi aktardık.