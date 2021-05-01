Kılıçdaroğlu’ndan videolu 1 Mayıs mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı video ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı, işçilere destek mesajı verdi.

“BU ÜLKEDE BARIŞI, HER EVDE HUZURU SAĞLAMAYA SÖZ VERİYORUM”

Kılıçdaroğlu, video ile şu açıklamayı yaptı:

* Bugün 1 Mayıs; emeğin bayramı, işçinin bayramı, alın teri dökenlerin bayramı. Bayramınız öncelikle kutlu olsun ama sorunlarınız var biliyorum. Çaresizlik içerisindesiniz onu da biliyorum. Ama sizden tek isteğim var: Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın.

* Biliyorum milyonlarca işsizimiz var, bir işsizler ordusu yaratıldı. Bunun da farkındayım. Ama hep beraber bu ülkede örgütlü işçi mücadelesini başlatacağız. Hep beraber. Çalışanlar alın teri dökecek ve emeklerinin karşılığını alacaklar. Sendikalı olacaksınız. Haklarınızı size teslim edeceğim. Bu ülkede barışı, bu ülkede huzuru, bu ülkede her evde huzuru sağlamaya söz veriyorum. Sizlerin alın terinin her zaman yanında olacağım.

“ALIN TERİNİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Kılıçdaroğlu videoyu, “1 Mayıs, emeğin ve emekçinin bayramı kutlu olsun! Alın terinin yanında durmaya devam edeceğim. Sizleri asla yalnız bırakmayacağım!” notu ile paylaştı.

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