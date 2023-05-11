Kılıçdaroğlu’ndan yeni seçim videosu: Anneler seçecek





Millet İttifakı’ndan yeni bir seçim videosu daha geldi. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı;

“*14 Mayıs’ta sadece Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğim. Yavrum, gözümün nurunun geleceğini seçeceğim. Diğer tüm çocuklarla eşit şartlarda, ezilip büzülmeden küçümsenip dışlanmadan dimdik durmasını seçeceğim.

*Adil bir dünyada korunup kollandığı, şiddetin ve öfkenin dokunmadığı bir hayat seçeceğim. Okuluyla ilgili içimin hep rahat olduğu bir sistem seçeceğim.

Yavrum bu anneler gününde bana ne hediye alacaksın diye düşünme çünkü bu anneler gününde sana hediyeni ben vereceğim. Geleceğini. Hayat karşına iyi insanlar çıkarsın yavrum.”