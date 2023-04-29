Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kiralar





Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video paylaştı.

“ASIL SORUN TÜRKİYE’NİN KANGREN OLMUŞ BARINMA SORUNU”

‘Kiralar’ başlıklı videoda barınma sorununa dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Sevgili halkım, bu aralar hepimizi mahveden, darmadağın eden, soframızdaki ekmeğimizden eden kira konusu var. Tabii asıl sorun Türkiye’nin kangren olmuş barınma sorunu. 2002’de nüfusun yüzde 75’i ev sahibiyken bugün bu oran yüzde 55’e düştü. Görüyor musunuz şu korkunç durumu?

* Yeni jenerasyonlar asla ev sahibi olamıyor. Konut fiyatlarındaki artış, doları ikiye katladı. Maaşlarına sahte enflasyon rakamlarının bile altında zam alan çalışanların, hele milyonlarca asgari ücretlinin ev sahibi olması mümkün değil, hayal. Bir yıl içinde kiralar yüzde 197 arttı. Asgari ücret 8 bin 500 lira iken, bir evin kirası ortalama 7 bin 400 liraya çıktı.

“SORUNU YARATAN KENDİSİ”

* Bütün bir ay gece gündüz çalış, yüklen, yüklen, yüklen; sonra kazandığın 3 kuruşun 2’si kiraya gitsin. Bu Erdoğan kapitalizmin altında böyle ezil. Türkiye’de evlenme yaşının yükselmesinden dem vuran saraylının, bu gençler bu kiraları nasıl ödeyecek sorusuna yanıtı yok. Çünkü sorunu yaratan kendisi. Konut sektörünü rant alanına dönüştürdüler. Çetelere buradan gelir ve servet transferi yaptılar. Çeteler semirirken halk anayasal hakkı olan barınma hakkından dahi yoksun bırakıldı.

* Bakın, dramatik bir rakam söyleyeyim size. 1984-1999 arasındaki 15 yılda 1 milyon 139 bin 99 konut yapan TOKİ, son 20 yılda 506 bin 861 konut yaptı. Sizce konut sayısı neden bu kadar düşük? Çünkü TOKİ’yi, konut dışında 5’li çetelere kaynak aktarmak için başka işlerde kullandılar. Açıkça söylemek gerekirse, orta sınıfı, hele hele yoksulları resmen unuttular. TOKİ’yi de nefessiz bıraktılar.

“DAR GELİRLİ VATANDAŞI YUVA SAHİBİ YAPACAĞIZ”

* Konut, barınma, kira krizini çözmek için ikinci yüzyıl programını geliştirdik. Millet İttifakı iktidarında Toplu Konut İdaresi, asıl görevi olan sosyal konut üretimine odaklanacak. Bu kapsamda Türkiye’de asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Halk konutta oturan vatandaşın kirası asgari ücretin yüzde 20’si olacak. Ödenebilir konutta ihtiyaç sahiplerinin gelir durumlarına ve hane halkı büyüklüğüne uygun ödeme koşulları sağlanacak. Nihai hedef, 5 yılda sosyal konutların sayısını tam 4 katına çıkarmak.

“HALKIMIZIN BARINMA SORUNU ÇÖZÜLMEDEN TEK BİR YABANCI BİLE KONUT SATIN ALAMAYACAK”

* Devlet, yerel yönetimlerle altyapısı tamamlanmış arsa üretecek, evi olmayan vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla sunacak. Son olarak da ister ayrımcı desinler, ister ırkçı desinler, ne derlerse desinler. Halkımızın barınma sorunu çözülmeden tek bir yabancı bile konut satın alamayacak bu ülkede. Halkımın barınmak için ihtiyaç duyduğu gayrimenkulün zerresini yabancılara koklatmayacağım. Bu rezilliğe de son verilecek.

* Artık kimse kendi yurdunda garip, özvatanında parya olmayacak. Bir de tüm bunların üstüne sığınmacıları iki sene içinde kendi ülkelerine uğurladığımda, fiyatlar dengeyi bulacak. Ülkemizde ev sahipliği yeniden yüzde 75’lere gelecek.”