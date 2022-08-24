Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu “Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin…” notuyla paylaştığı videoda Merkez Bankası’nın faiz kararlarını ele aldı.

Sozcu.com.tr

Daha önce de sosyal medyada videolu paylaşımlar yapmış ve iktidara yüklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 17.00’de sosyal medyadan yeni bir video paylaşımı yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin…” notuyla paylaştığı videoda bu kez Merkez Bankası’nın faiz kararını ele aldı ve AKP döneminde ihale alan iş insanlarına seslendi.

Ayrıntılar geliyor…