Kılıçdaroğlu’ndan Yeniden Refah Partisi sorusuna yanıt

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakı oluşturan parti liderleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesi Malatya’da buluştu.

Kılıçdaroğlu, depremzedelere bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek, Ankara’daki son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

“VATANDAŞIN SORUNLARINA KİLİTLENEN BİR İTTİFAKIZ”

Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasına ilişkin soruya deprem bölgesi Malatya’da olduklarını hatırlatarak şöyle yanıt verdi:

* “Siyaset elbette devam ediyor. Bugünü değil, geçmişi değil, geleceği konuşmak istiyoruz. Biz Millet ittifakı olarak vatandaşın sorunlarına kilitlenen bir ittifakız.

* Ankara’da şu olur bu olur ama, Malatya’da, deprem bölgesinde, Osmaniye’de, Hatay’da ne olacak vatandaş bizden onu bekliyor.”

LİDERLER İFTARDA BİR ARAYA GELECEK

İttifakın Malatya ziyaretine Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş katılıyor. Kente karayoluyla gelecek olan İYİ Parti lideri Akşener ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın da akşam iftarda tüm liderlerle birlikte olacağı belirtildi.