Kılıçdaroğlu’nu gaye alan Soylu’ya CHP’den peş peşe karşılık: Hesap vereceksin

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya CHP yöneticilerinden yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Genel Başkanımıza hadsiz ifadelerle saldıran zat, iftira ve yalanlarla dolu bir twit atmış. Dün tükürdüğün yüzü öpen, dün küfrettiğine methiyeler düzen yalan bitmeden doğru söz etmeyen bir zavallısın” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Soylu, yaptığı paylaşımlarda “Kılıçdaroğlu onursuzdur” ifadelerini kullandı.

Soylu’nun paylaşımları şu şekilde:

“Onursuz olan, Kılıçdaroğlu’dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan Askerimize “kimyasal silah” kullanıyor iftirası atanları savunan Emniyet ve Jandarma’ya “cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti” yaftası takan PKK’nın Suriye kolu PYD’yi “barış elçisi”(!) ilan eden PKK mensuplarını sözde “gazeteci” diyerek savunan, Türkiye’de terör bitiyor diye üzülen, Eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz’a “tiyatro” diyen, Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu onursuzdur.”

CHP’DEN SERT YANIT

CHP yöneticilerinden Soylu’ya peş peşe yanıtlar geldi:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Soylu, sadece fotoroman olduğu için değil, Genel Başkanımıza ettiği hakaretler nedeniyle de adalet önünde hesap verecek. 2023’ü bekle az kaldı…

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: Kriminal fotoromanların vazgeçilmez yıldızı, Kripto vurguncularının, uyuşturucu baronlarının kankası, mafyadan rüşvet alanların hamisi, atama İçişleri Bakanı, on parmağında on kara, onursuz diye sağa sola bulaştırmaya kalkmış! Ne diyelim… Üslubu beyan, ayniyle insandır…

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Kara para aklayıcıların hamisi Kripto vurguncuların ağabeysi 10.000 Dolar mafya ödemesinin sır küpü uyuşturucu baronlarının reklam yüzü olan Suç İşleri Bakanından alacak ONUR dersimiz yoktur.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Genel Başkanımıza hadsiz ifadelerle saldıran zat, iftira ve yalanlarla dolu bir twit atmış. Dün tükürdüğün yüzü öpen, dün küfrettiğine methiyeler düzen yalan bitmeden doğru söz etmeyen bir zavallısın. İlk seçimde o koltuktan ineceksin! Hesap vereceksin!