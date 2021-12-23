Kılıçdaroğlu’nu gören Adanalı kamyoncular zamlara isyan etti!





HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da kamyoncularla birlikte kahvaltı yaptı. Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlatan bir kamyoncuBerat Albayrak’ın 100 tane TIR’ı olduğunu ileri sürerek, “Berat Albayrak’ın 100 tane TIR’ı var. Her biri 1,5 milyon. Yaşı kaç? 35 yaşında. Ben 51 yaşındayım. Benim daha bir tane TIR’ım yok” dedi! BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #Kemalkılıçdaroğlu #BeratAlbayrak #CHP #AdanaKamyoncular #Haber