Kılıçdaroğlu’nu hedef almışlardı, o pankart kaldırıldı

Merkez Toroslar ilçesinde Bahçeli ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nın fotoğraflarının olduğu pankartlar ilçenin girişine ve ocak binasına asılmıştı. Pankartta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ankara’daki Sinan Ateş cinayetinden sonra söylediği, “Şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da yüreğinin kaç okka ettiğini göreyim” sözlerine yer verilmişti. CHP tarafından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuru üzerine Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri kışkırtıcı içerikli pankartı asıldığı gün kaldırıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

CHP Toroslar İlçe Başkanlığı’nca söz konusu pankart ile ilgili savcılığı suç duyurusunda bulunuldu. İlçe Başkanı Cumali Akbaş tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyenlerin karşısında, oyunlarını bozmak için kararlılıkla duran ve gerçekleri her zaman cesurca konuşan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etmek, gizlice ve sinsice pankart asan korkakların haddi değildir” ifadelerine yer verildi.

Nefret, kin ve tehdit kokan pankartların halkın tepkisine neden olduğu belirtilen açıklamada, pankartı hazırlayıp asanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda da bulunulduğu ifade edildi.

BAŞARIR TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu pankartla ilgili açıklama yaptı. Başarır, “Mersin’de sokağa çıkacak yüzü olmayanların sokağa asılan bir pankarta sığınmalarını elbette anlayabiliriz. Bu ötekleştirici nefret dilini kabul etmiyor, aciz provokasyonlarınızdan korkmuyoruz! Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçrdaroğlu’na yapılan bu ahlaksızlığı kınıyorum” dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin grup toplantısında yaptığı konuşmada Bahçeli’ye, ‘Teslim edeceksin yanındaki çocukları’ ifadeleriyle seslenmişti. Bahçeli de Kılıçdaroğlu’na, “Şayet yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim” cevabını vermişti.