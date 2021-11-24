Kılıçdaroğlu’nu hiç bu kadar sinir görmediniz! “Erdoğan’ın yaptığı tam bir deliliktir!”





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, olağanüstü MYK toplantısı sonrası, açıklama yapıyor. Hükümete yönelik sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, her konuşmasıyla ekonomiyi allak bullak ediyor. Geldiğimiz nokta kritik nokta. Fakir fukaranın çocukları açlığa mahkum edilecek. Açlık fakirin kapısında. Devleti çürüttüler." ifadesini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sen Türkiye'yi birilerine peşkeş çekiyorsun biz buna isyan ediyoruz. Yaptığı tam bir delilik, saçmalık ve zırvalıktır" ifadelerini kullandı. #kemalkılıçdaroğlu #erkenseçim #receptayyiperdoğan #dolar #ekonomi #seçimler #haberler #haber #haberizle #chp #akp #akparti #cumhuriyethalkpartisi