Kılıçdaroğlu’nu savunurken sanık oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkındaki konuşmalarındaki ifadelerinden dolayı tazminat davaları açtı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de Ankara 6. Asliye Hukuk ve İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk mahkemelerinde açılan tazminat davalarına karşı delil ve dilekçeler sundu.

Erdoğan’ın avukatlarının, dilekçelerdeki ifadelerde Cumhurbaşkanına hakaret olduğunu iddia etmesi üzerine Çelik hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından toplamda 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MAHKEME BAŞKANI KATILMADI

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Celal Çelik ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal da izledi. Mahkeme başkanı, mazeret sunması nedeniyle duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, Çelik’in avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

BİR SUÇTAN BERAAT DİĞER SUÇTAN CEZA İSTEMİŞTİ

Cumhuriyet savcısı önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, Çelik’in “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılması, “görevi kötüye kullanma” suçundan ise beraatine karar verilmesini talep etmişti.