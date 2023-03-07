Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sonrası ilk ankette dikkat çeken fark

ORC Araştırma, 4-6 Mart tarihleri arasında 28 ilde 1850 katılımcı ile yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.
ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI SORULDU
Altılı Masa’da yaşanan adaylık krizine de vurgu yapılan ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylanması istendi.
FARK DİKKAT ÇEKTİ
Ankette katılımcıların oy tercihlerinin dağılımı ise dikkat çekti. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen destek yüzde 56,8 seviyesinde oldu.
Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 43,2’de kaldı.