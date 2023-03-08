Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanması sonrası kritik görüşme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun pazartesi günün Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından siyaset gündemi hareketlendi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

İki lider arasındaki görüşme saat 14.00’te Saray’da gerçekleşecek. Saray’daki son görüşme 16 Şubat’ta gerçekleşti. Erdoğan ile Bahçeli son olarak 28 Şubat’ta depremden etkilenen Kahramanmaraş ve Malatya’yı birlikte ziyaret etmişlerdi.

Erdoğan, saat 15.00’te de Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya gelecek.