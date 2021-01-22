Kılıçdaroğlu’nun adı bulvardan kaldırıldı

FETÖ darbe girişiminin ardından düzenlenen Yenikapı Mitingi’ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı, AKP’li Elbistan Belediyesi tarafından kentteki bir bulvara verilmişti. “Yenikapı ruhuna jest” denilerek yapılan bu değişiklikten vazgeçildi ve Büyükşehir Belediye Meclisi, AKP’li Elbistan Belediyesinin önerisi ile caddenin adını “Milli İrade Bulvarı” olarak değiştirdi. Öneriye MHP’li üyeler de destek verdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında, “Cumhurbaşkanımız’a ‘Sözde Cumhurbaşkanı’ diyen Kılıçdaroğlu’nun adını bulvardan kaldıracağız” demişti.

TALİMAT ALMIŞLAR

Yenikapı Mitingi’nin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile şehit asker Ömer Halisdemir’in adları, Elbistan çıkışındaki kavşağı kesen bulvarlara verilmişti. Söz konusu bulvarlara bir levha asılmamıştı.

CHP İl Başkanı Esat Şengül konuyla ilgili SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Bu isim verildiğinde Genel Başkanımız’a artı bir şey katmamıştır, bir yararı da olmamıştır ki kaldırdıklarında eksi bir şey olsun. Ancak yapılan, ne ahlaka ne de siyaset anlayışına sığar. Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin kaldırılması talimatla alınmış bir karardır” dedi.

Kahramanmaraş’ın CHP’li Nurhak Belediye Başkanı İhami Bozan da “Bu kararla ülkenin birlik-beraberliğine bir dinamit atıyorsunuz. Çevre, hayvan barınağı, arıtma sistemi gibi birçok konu meclis gündemine taşınmazken, bulvarın ismi birden değiştirildi. Kentte termik santral şehrin havasını zehirlemeye devam ediyor. Ancak nedense Meclis gündemine bile taşınmıyor. Bir gün dahi etraflıca tartışılmadan bulvarın ismi değiştirildi. Meclisin aldığı bu kararı elbette halkımızın takdirine bırakıyoruz” açıklamasını yaptı. CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan ise, “Bulvara, Genel Başkanımızın adının verilmesi kendi isteği ile olmadı. İsminin kaldırılması da etkilemez. Ama millet iradesi yok sayılmıştır” dedi.