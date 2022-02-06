Kılıçdaroğlu’nun afişi sosyal medyada: Kaybettiğini yerine koyma vakti

CHP’nin resmi sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun vaatlerinin yer aldığı afiş paylaşıldı. “Telafi edeceğiz, kaybettiğini yerine koyma vakti” başlığıyla yayımlanan afişte Kılıçdaroğlu’nun “İnsan hakları, eşitlik ve özgürlükler kurumu kurulacak. Vatandaş sahipsiz kalmayacak” sözleri yer aldı.

Sozcu.com.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vatandaşlara yönelik vaatlerinin yer aldığı afişler, billboardlara asılmaya başlanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun “Helalleşeceğiz, barışacağız, kucaklaşacağız. Kimsenin ahı yerde kalmayacak. Vatandaş sahipsiz kalmayacak” gibi birçok sözünün afişlerde yer aldığı görülmüştü. Ayrıca afişlerin sol alt köşesinde, cep telefonu ile okutulduğunda ‘CHP’nin iktidara geldiğinde ilk 6 ayda yapacakları’ videosuna aktaran QR kodlar yer aldığı görülmüştü.

CHP PAYLAŞTI

CHP’nin resmi sosyal medya hesabından da afişlerden bir tanesi paylaşıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun resmiyle birlikte, “Telafi edeceğiz, kaybettiğini yerine koyma vakti” başlığıyla yayımlanan afişte, “‘İnsan hakları, eşitlik ve özgürlükler kurumu’ kurulacak. Vatandaş sahipsiz kalmayacak” ifadelerine yer verildi.

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