Kılıçdaroğlu’nun Ağrı ziyaretine saatler kala ‘provokasyon’ açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis’in tatilde olduğu süreci, yurt genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle değerlendiriyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ağrı’ya gitti. Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesi CHP Ağrı Gençlik Kolları’ndan ‘provokasyon’ açıklaması yapıldı, “Tüm eylemlerden Savcı Sayan sorumludur” denildi.

Orhan BOZKURT

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ağrı’da iş dünyasıyla buluşarak, tarihi yerleri ve esnaf ziyarti yapacak.

Kılıçdaroğlu’nun Ağrı ziyaretine saatler kala CHP Ağrı Gençlik Kolları Başkanlığı, ‘provokasyon’ açıklaması yaptı.

Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada, kente olası provokatif tüm eylemlerden AKP’li Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın sorumlu olacağı ifade edildi.

DOĞUBEYAZIT’TA İŞADAMLARI İLE BULUŞACAK

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ağrı programı kapsamında ilk olarak Doğubeyazıt’ta bulunan Ahmed-i Hani Türbesi’ni ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu daha sonra iş dünyası ile bir toplantı gerçekleştirdikten sonra akşam saat 17.30 sıralarında Ağrı Cumhuriyet Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

GENÇLİK KOLLARINDAN ‘PROVOKASYON’ AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu’nun Ağrı ziyaretine saatler kala CHP Ağrı Gençlik Kolları’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bugün Genel Başkanımız saat 17.00‘de Ağrı’da olacaktır. Bugün gerçekleşecek provakatif tüm eylemlerden Savcı Sayan sorumludur, tüm kamuoyunun bilgisine…” ifadeleri kullanıldı.

AKP’Lİ SAVCI SAYAN KALAŞNİKOFLARLA GEZMİŞTİ

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın dün gece yellerinde uzun namlulu silahlar olan bir grupla şehir merkezinde yürümesi gündem oldu.

Görüntülerin Ağrıspor’un satışı üzerinden çıkan bir kavganın ardından çekildiği ileri sürülmüştü.

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