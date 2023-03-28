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28 Mart 2023
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Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik beraat etti

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında beraat etti.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

– Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiası ile yargılandığım (Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesindeki) davanın bugünkü duruşmasında hakkımda beraat kararı verildi.

– “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, Recep Tayyip Erdoğan’a yöneltilen yolsuzluk eleştirilerinin haklı ve tartışılmaz dayanakları vardır! Sıfırlama tapeleri ve MAN Adası belgeleri gerçektir; RTE, oğluna ‘Paraları Sıfırla’ demiştir! Diktatör gittiğinde Yargı esareti de sonlanır!” şeklindeki söz ve eleştirilerimin suç olmadığı, tamamıyla haklı eleştiri kapsamlı olduğu mahkeme tarafından hüküm altına alınmış oldu…

– Arkası gelecek! Erdoğan’dan ve Erdoğan yargısından kurtuluyoruz…

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