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2 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu’nun avukatı FETÖ suçlamasından aklandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, terör örgütüne yardım etmek ve propagandası yapmak, Erdoğan’a kamu görevinden dolayı hakaret etmekle suçlanmış, gözaltında kalmış, yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Celal Çelik’in, “Siyasi faaliyet ve avukatlık mesleği görünümü altında FETÖ söylemlerini gündemde tutmak, terör örgütünün güdümüne geçen YARSAV derneğine yardımda bulunmak, MİT TIR’larının durdurulması ve kumpaslarda yer alan Süleyman Gürbüz ile aynı ByLock iletişim grubunda yer alan Fatih Gürsul ile irtibat kurmak neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ettiğini” iddia etmişti.

Açılan davada 2017 yılından bu yana tutuksuz yargılanan Çelik, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kesinleşme şerhini paylaşarak “terör örgütü propagandası yapmak”, “örgüte bilerek isteyerek yardım etmek” suçlarından beraat ettiğini açıkladı. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Talimatla hareket eden, üstelik sonrasında ödüllendirilerek Bakan Yardımcısı yapılan Başsavcı Vekili hesap vermeye hazır mıdır acaba? Vicdansızca yapılan algı operasyonunun hesabını sormaya başlıyorum. Mahkemenin verdiği beraat kararı, istinaf bile edilmeden kesinleşti.”

Alaturka Online
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