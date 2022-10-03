CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına siyasetçilerden destek geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu konuyla ilgili paylaşım yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, helalleşme konusunda yeni bir adım attığını duyurdu.

“Türkiye’yi barıştırma yolu, zor ve engebeli bir yol. Bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Yaralardan biri de başörtüsü mevzusu” diyen Kılıçdaroğlu, “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz” ifadeleriyle kanun teklifi hazırladıklarını ve TBMM’ye sunacaklarını duyurdu.

DAVUTOĞLU: TOPLUMSAL BARIŞ AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ BULUYORUM

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına siyasetçilerden destek geldi. Konu hakkında paylaşılan bazı mesajlar şu şekilde:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Sn. Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Sayın Kılıçdaroğlu’nun, kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz.”

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