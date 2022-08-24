Kılıçdaroğlu’nun çağrısına Bakan Nebati’den yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün yayınladığı videoda sarf ettiği “Borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler, tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, bunlar mafyadır. Sakın, sakın ödemeyin” sözlerine, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den yanıt geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından ‘Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin’ yeni bir video paylaştı.

Videoda halka seslenen Kılıçdaroğlu, “Borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler, tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, bunlar mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin! Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ödemeyin” demişti.

“PİYASA MANİPÜLATÖRÜ GİBİ DAVRANMAKTA ISRARCISINIZ”

Kılıçdaroğlu’nun sözlerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den yanıt geldi. Nebati, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu’nu da etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

* “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız.

* Öte yandan bilmelisiniz ki kulislerden medet umarak rol kapmaya dönük her yeni manevranız, tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor.

* Altı boş vaatlerinizle yaptığınız ‘araba almayın’ çağrınıza; makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıran Kur Korumalı Mevduat’a yaptığınız fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz. Şimdi de ‘borçlarınızı ödemeyin’ diyorsunuz.

* Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi TV ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz.

“30 MİLYAR LİRA TUTARINDAKİ İCRALIK BORÇLARI YAKINDA TASFİYE EDİYORUZ”

* Milletimiz, muhalefet lideri olarak sizden orijinal, gerçekçi ve uygulanabilir kendi projelerinizi ortaya koymanızı beklerken sizin spekülatif açıklamalardan ve rol kapmaya dönük basit manevralardan öteye geçmeniz, sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekmez mi?

* Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz.

* Sayın Kılıçdaroğlu; biz lafla değil icraatlarımızla konuşuyoruz. Unutmayın ki ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.”

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