CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin Kayseri İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenledi. Öztunç, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili söylediği, “Adaylığını koyacak kadar cesaretli bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum” sözlerine yanıt verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #aliöztunç #kemalkılıçdaroğlu #cumhurbaşkanlığı #chp #cumhurbaşkanıadaylığı #siyaset #haber #gündem #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yeni açıklama! CHP resti çekti!