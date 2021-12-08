Kılıçdaroğlu’nun el hareketi soruldu, Özgür Özel A Haber’i tiye aldı!





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündemi değerlendirdi. Özgür Özel bir gazetecinin CHP Genel Başkanı'nın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı el hareketi ile ilgili soruya cevap verdi. Özgür Özel A Haber'i tiye aldı. Meclis'te yaşanan gerilim ile ilgili de konuşan Özgür Özel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suçladı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #kemalkılıçdaroğlu #ahaber #süleymansoylu #receptayyiperdoğan #haber #siyaset #tbmm #meclistv #chp #politika #tbmmtv #yurttaştv