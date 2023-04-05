Kılıçdaroğlu’nun emekli maaşı açıklamasına Erdoğan’dan tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun emekli maaşlarına ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Emeklilerin istismar edildiğini ileri süren Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden bir istismar siyaseti yürütmeyi çalışıyor.

*Neymiş; maaşları şöyle yapacakmış, ikramiyeleri böyle yapacakmış. Bunun için söz veriyor.

*Hatırlarsınız aynı zat mahalli seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti; nerede namus. bunca insan ne oldu; işlerinden çıkartıldı.

“YAKLAŞIK 400 DOLAR OLDU”

Emekli maşlarında düzenleme yaptıklarını ifade eden Erdoğan, “En düşük emekli maaşını son düzenlemeyle 7 bin 500 liraya yani yaklaşık 400 dolara yükselttik” dedi.

İSRAİL’E ELEŞTİRİ

Erdoğan, “Bu Ramazan ayında da İsrail polisinin terör ve tehdit eylemleri ile Mescidi Aksayı ve Filistinli Müslümanları hedef almasından duyduğumuz üzüntüyü ve öfkeyi belirtmek istiyorum. İbadet eden sivillere ses bombalarıyla, plastik mermilerle müdahalede bulunmak tam anlamıyla belhüm adalliktir” ifadelerini kullandı.