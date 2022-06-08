Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanına hapis cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Gürsul, “Huzurda görülen dava siyasi bir davadır” dedi

Fırat FISTIK

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul hakkında görülen davada ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasından 10,5 yıl hapis cezası verilmişti.

Daha sonra Yargıtay bu kararı bozmuş ve yargılama yeniden başlamıştı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada Gürsul, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim yapıldı ve hapis cezası 6 yıl 3 aya indirildi.

DAVA, SİYASİ BİR DAVADIR

Gürsul, duruşmada yaptığı son savunmada şunları söyledi:

*Huzurda görülen dava siyasi bir davadır. Bunun en açık örneği önceki yargılamadaki gerekçeli kararda CHP genel başkanının baş danışmanı olmam artırım sebebi olarak belirtilmiştir. Bilirkişinin çalıştığı üniversitede AKP‘li yöneticiler vardır. Ben beraatımı talep ederim.

*Bir önceki duruşmada Bilişim ve Adli Bilişim Uzmanı Koray Peksayar, dosyaya Gürsul lehine bir mütalaa sunmuştu.

*Bu mütaalada Gürsul’un ByLock kullanıcısı olamayacağı ortaya konulmuştu. Gürsul ise “2015’te satın aldığım telefonumda 2014 yılında Bylock kullanıldı deniliyor” diyerek telefonun faturasını mahkemeye sunmuştu.

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