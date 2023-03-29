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29 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineKılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini hedef alan Erdoğan'a CHP'den jet yanıt!

Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretini hedef alan Erdoğan’a CHP’den jet yanıt!

Alaturka Online
Alaturka Online

Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretini hedef alan Erdoğan’a CHP’den jet yanıt!

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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