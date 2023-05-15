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15 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’nin tek milletvekili Yeşil Sol Parti’den

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Tunceli’de, bir önceki seçimde 2 olan milletvekili sayısı, nüfustaki azalma nedeniyle 1’e düştü. CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 80,26 oranında oy çıkan kentte, 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ise en fazla oyu İl Seçim Kurulundan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 43.09 oranla Yeşil Sol Parti aldı. Bu sonuçlara göre Yeşil Sol Parti adayı Ayten Kordu milletvekili oldu.

Erzincan doğumlu, sosyoloji mezunu Ayten Kordu, 2003 itibarıyla Gökkuşağı Kadın Derneğinde 8 yıl boyunca çalışmalar yürüttü ve derneğin 2 dönem de başkanlığını yaptı. Kordu, 2015’te Tunceli Belediyesinde, Kadın Politikalar Müdürü olarak görev yaptı. (DHA)

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