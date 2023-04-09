Kılıçdaroğlu’nun memleketinde sürpriz aday

CHP Parti Meclisi (PM), Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulacak olan milletvekili aday listelerini belirlemek üzere CHP lideri ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 09.30’da başlayan toplantı sürerken aday listeleri de belli olmaya başladı.
Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu aday gösterilmezken bölgede tek kadın çalışanların olduğu Emek Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Hüsniye Karakoyun CHP milletvekili adayı gösterildi.
MİLLETVEKİLİ SAYISI 1’E DÜŞMÜŞTÜ
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), nüfus verilerinde Tunceli, 2 milletvekilinden 1’e düşmüştü. Tunceli’de 2018 genel seçimlerinde CHP’den Polat Şaroğlu HDP’den ise Alican Önlü seçilmişti.