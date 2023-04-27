Kılıçdaroğlu’nun mitingi öncesi meydan krizi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 3 Mayıs’ta Erzurum’da düzenleyeceği mitingin yeri güvenlik gerekçesi ile değiştirildi.

VALİLİK TALEP EDİLEN ALANA ÖNCE İZİN VERDİ SONRA İPTAL ETTİ

Erzurum Valiliği, CHP İl Başkanlığının talebi ile mitingin İstasyon Meydanı’nda düzenlenmesine önce izin verdi, sonra verilen izini güvenlik gerekçesi ile iptal ederek MNG AVM yanındaki ‘Yeni Miting Alanı’nın tahsis edildiğini bildirdi.

CHP İL BAŞKANI DÜLGER: VALİ DERHAL İSTİFA ETMELİDİR

CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, bu değişikliğe tepki göstererek, “İstasyon Meydanında bir cumhurbaşkanı adayının mitingine güvenlik sağlayamayan Erzurum Valisi derhal istifa etmelidir, Türkiye Cumhuriyeti her alanda miting yaptırabilecek idareciler ile yönetilmelidir” dedi.