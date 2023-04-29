Kılıçdaroğlu’nun mitingi öncesi tepki çeken görüntü! İtfaiyenin afiş asma mesaisi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında bugün Kayseri’de olacak.

Kılıçdaroğlu’na Kayseri’de Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Mansur Yavaş eşlik edecek.

MİTİNG ÖNCESİ TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Kılıçdaroğlu’nun Millet Buluşmasını gerçekleştireceği Cumhuriyet Meydanı’nda dün gece saatlerinde kameralara tepki çeken görüntüler yansıdı.

Miting alanının hemen yanında bulunan tarihi Kayseri Kalesi surlarına AKP yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye aracı ile Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar’ın seçim afişi asıldı.



GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI



Geçtiğimiz günlerde yine Hulusi Akar’ın afişleri AKP’li belediyenin itfaiye araçları tarafından şehrin çeşitli noktalarını asılmıştı.

Akar’ın afişini asan itfaiye aracının önünde konuşan CHP Kayseri Milletvekili Adayı Avukat Zülküf Arslan şunları söylemişti:

*Kayseri Meydandayız. Gece saat 11:30. Biz kendi emeğimizle, kendi gayretimizle, kendi finansımızla reklam faaliyetlerimiz sürdürürken AKP kendi reklamlarını kime yaptırıyor?

*Görmüş olduğunuz gibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine yaptırıyor. Artık bu ülkede parti devletine son verilecek.

*Artık bu ülkede yolsuz düzene son verilecek. Görmüş olduğunuz gibi herkes kendi emeğiyle reklamlarını yaparken AKP ne yapıyor?

*Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı olan itfaiye ekibini almış, kendi reklamını yaptırıyor. Ey halkım artık bunu görelim, biz artık parti devletine son verelim. Yeter söz milletin olsun

ERDOĞAN’IN İSTANBUL SURLARINA ASILAN POSTERİ KALDIRILMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki tarihi surlara, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın dev bir posteri asılmış ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yapılan hukuksuz olduğunu belirtip tepki göstermesi üzerine poster kaldırılmıştı.