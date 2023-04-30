Kılıçdaroğlu’nun mitingine katıldı, tehdit edildi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Nevşehir’deki mitingine giden Saadet Partili 73 yaşındaki emekli şoför Ahmet Yılmaz, Karasoku Camii İmam Hatibi Seyfullah Eker tarafından tehdit edildi.

Ahmet Yılmaz’ın oğlu Mustafa Yılmaz’ın telefonuna İmam Seyhullah Eker bir mesaj atarak, “Babana zarar gelmesini istemiyorsan Facebook’tan bu resmi sildirt, kaldırt” diyerek Yılmaz’ın miting fotoğrafını kaldırmasını istedi. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, “Bu tavır açıkça tehdit etmeye yöneliktir ve linç amacı taşımaktadır. Her ferdin fikirlerini açıklamak hürriyetine ve demokratik toplantılara katılma hakkı vardır. Konunun takipçisi olacağız” dedi.

İmam Seyfullah Eker yazdığı mesajlarda, “Rahmetlik Erbakan’ın kemikleri sızlıyor. Babana zarar gelmesini istemiyorsan Face’den bu resmi sildir kaldırt” ifadesini kullandı. Konunun kamuoyuna yansıması üzerine CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan’dan açıklama geldi.

Ahmet Yılmaz ve CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan

BU TAVIR AÇIKÇA TEHDİTTİR

Sarıaslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“26 Nisan Çarşamba günü Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Nevşehir Halk Buluşması mitingine katılan hemşerimiz Sayın Ahmet Yılmaz, Nevşehir İl merkezi Karasoku Cami İmamı Seyfullah Eker tarafından, Ahmet Yılmaz’ın oğlu Mustafa Yılmaz’ın telefonuna atılan Whatsapp mesajıyla tehdit edilmiştir.

Mesajda ‘Babana zarar gelmesini istemiyorsan Facebook’tan bu resmi sildirt, kaldırt’ ifadesi yer almıştır. Bu tavır açıkça tehdit etmeye yöneliktir ve linç amacı taşımaktadır. Her ferdin fikirlerini açıklamak hürriyetine ve demokratik toplantılara katılma hakkı vardır.

İnsan haklarına saygı bu haklara da saygı duymayı gerektirir. İnsan Hakları ve Siyasi Özgürlükler kapsamında birlik ve beraberliğimizi tehdit eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum. Konunun yargıya taşındığını tehdit eden kişi ve kişilere idari soruşturma başlatıldığını yetkililerden öğrendik. Takipçisi olacağız.”