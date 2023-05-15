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15 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu’nun oy oranının en az olduğu 10 il

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 09.45 itibarıyla cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,40, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,96, Sinan Oğan’ın yüzde 5,2 ve Muharrem İnce’nin yüzde 0,44 oy oranına sahip olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı’nın kesin olmayan seçim sonucu verilerine göre Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun en az oy oranına sahip olduğu 10 il:

Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy oranına sahip olduğu 20 il ise şöyle:

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