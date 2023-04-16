Kılıçdaroğlu’nun vaadini duyurmak için ‘canlı billboard’ oldular

CHP Gençlik Kolları, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun emeklilere yönelik vaadini canlı billboard yöntemiyle sokaklarda duyuracağını açıkladı.

EMEKLİLERLE BULUŞUP ALACAKLARI İKRAMİYEYİ ANLATACAKLAR

CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık şu ifadeleri kullandı:

Bugünden itibaren tüm Türkiye’de canlı billboard olacağız. Kent meydanlarında, maaşlarını çektiği banka/bankamatik önlerinde emeklilerle buluşup önümüzdeki ilk Kurban Bayramında alacakları ikramiyeyi anlatacağız.

CANLI BİLLBOARD OLACAKLAR

Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun emeklileri önceleyen vaadini sosyal medyadan sokaklara taşımak bizim görevimizdi. En nihayetinde sosyal medyanın yaygın kullanımı gençler arasında. Yapılacak tek şey birer canlı billboard olup banka/bankamatik sıralarında, parklarda, kahvehanelerde, pazarlarda emeklilere bu vaadi anlatmaktı.

Biliyorsunuz 2015 seçim vaadimiz olan her bayramda emeklilere ikramiye hayata geçti. Biz de maaş günlerini düşünerek böyle bir eylem tasarladık. Gençlik Kolları’ndan arkadaşlarımız tüm Türkiye’de sahaya çıktı ve eş zamanlı bir eylemle ilk Kurban Bayramı’nda bu seneki Ramazan Bayramı’nın da farkını alacak şekilde 15 bin TL olarak verilecek ikramiyeyi anlatmaya başladı.

‘EMEKLİLER MUTLU OLDUKLARINI BİLDİRİYORLAR’

Emekliler ile görüşen ve bunu veriye döken arkadaşlarımız sokağın tansiyonunun oldukça iyi olduğunu bizlere aktarıyorlar. Emekliler özellikle kurban ibadetleriyle birlikte torunlarına verecekleri harçlıkları düşünüyor ve oldukça mutlu olduklarını bildiriyorlar.