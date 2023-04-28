Kılıçdaroğlu’nun yeni projesini açıkladığı Atatürk Havalimanı’nda son durum

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceklerini açıkladı.

Dünyanın en değerli 3 havalimanından biri olarak gösterilirken AKP iktidarı tarafından pistleri kırılarak kapatılan Atatürk Havalimanı sadece Erdoğan ve devlet büyüklerinin kullanımına bırakılmıştı.

Halen, AKP iktidarı tarafından “Türkiye’nin en büyük şehir parkı” olarak pazarlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi inşaatında ilk etap açılışı bekleniyor. Son hazırlıkların yapıldığı millet bahçesi DHA tarafından havadan görüntülendi.

İlk olarak pandemi döneminde prefabrik bir hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı apronuna bir de cami yapılıyor.

“ATATÜRK’TE HAVACILIK OLMAYACAK” GARANTİSİ VERMİŞLERDİ

SÖZCÜ, Atatürk Havalimanı’nın, muhalefetin “5’li çete” olarak nitelendirdiği İstanbul Havalimanı’nı (İGA)) yapan müteahhitlere verilen garanti nedeniyle kapatıldığına ilişkin belgeleri ortaya çıkarmıştı.

İstanbul Havalimanı’nın yapıp işleten İGA şirketinin eski üst düzey yöneticisi olan ve halihazırda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Hüseyin Keskin de bu durumu 31 Mart 2017 günü itiraf etmişti.

‘Atatürk Havalimanı neden kapatılıyor’ sorusuna İGA eski CEO’su Hüseyin Keskin şu cevabı verdi: “İhale şartnamesine göre, bizim kira sürecimizin başlaması için, İstanbul’da Avrupa yakasında başka bir havalimanının faaliyette olmaması gerekir. Belki belirli zorunluluklar dahilinde, mesela genel havacılık, özel jetlerle yapılacak uçuşlar bir müddet devam edebilir. Ama havacılık olmayacak.”

Atatürk Havalimanı pistlerinin, İstanbul Havalimanı’yla aynı yönde olduğu için kullanılamayacağı yönündeki iddialar uzmanlar tarafından defalarca yalanladı.

Türkiye’nin en kıdemli kaptan pilotlarından Engin Aksüt, hazırladığı video grafikle, Atatürk Havalimanı’nın yeni havalimanıyla nasıl çalışabiliceğini ortaya koydu.

DHA