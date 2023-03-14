Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden dakikalar önce “Türk bayrakları indirilsin” talimatı

Kılıçdaroğlu’nun Hatay ziyareti öncesi, İçişleri Bakanlığı’nın Hatay Valiliği’ne Türk bayrakları ve belediye afişlerinin indirilmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha, depremin en çok etkilediği şehirlerden Hatay’da…

İlde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir dizi temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine saatler kala, İçişleri Bakanlığı’nın Hatay Valiliği’ne bayrak talimatı verdiği iddiası ortaya atıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİYE NEDEN OLDU

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Narlıca Deprem Mezarlığı’ndaki program öncesinde talimat doğrultusunda Hatay Valiliği tarafından mezarlıktaki Türk bayrakları ve büyükşehir bayrakları indirildi. Bayrakların indirilme görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİDEN ASILDI

Talimata ilişkin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Hatay Valiliği henüz bir açıklama yapmazken Türk bayrakları tepkilerin ardından yeniden asıldı.

KILIÇDAROĞLU: HAYATIMDA HİÇ BU KADAR ÜZÜLMEDİM

Hatay’da EXPO’da düzenlenen Millet Buluşması’na katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada talimata tepki gösterdi.

– Emin olun önce inanmadım, böyle şey olmaz dedim. Ama bunun olduğunu görmek benim vicdanımda derin yaralar açtı. Hayatımda hiç bu kadar üzülmedim. Asla kabul etmiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi başka bir devlete mi ait arkadaşlar.

– Bayrağımıza sahip çıkmak namusumuzdur, vatanımıza sahip çıkmak da namusumuzdur. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlığı Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Bir toplumu ayrıştırmak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Bir bakan telefon edecek, “İndirin’ bayrakları” diyecek… Ne demek?

Kemal Kılıçdaroğlu bugün, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği Narlıca Depremzede Mezarlığı’na karanfil bıraktı, dua okudu.

Kılıçdaroğlu’na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve milletvekilleri de eşlik etti.