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2 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu’yla ilgili iki soru soruldu! Dikkat çeken artış…

Alaturka Online
Alaturka Online

MetroPoll Araştırma’nın Mart 2023 tarihli Türkiye’nin Nabzı başlıklı araştırmasından dikkat çeken sonuçlar…

Deneklere önce “Bugün seçim olsa Kılıçdaroğlu’na oy verme durumunuzu belirtir misiniz?” diye soruldu. Alınan sonuçlar şöyle oldu:

  • Kesinlikle oy veririm: Yüzde 19.7
  • Oy veririm: Yüzde 25
  • Oy vermem: Yüzde 18.9
  • Kesinlikle oy vermem: Yüzde 30.6
  • Fikrim/cevap yok: Yüzde 5.8

Deneklere daha sonra “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Kemal Kılıçdaroğlu sizce seçimi kazanır mı?” diye soruldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 34.9’u “Kazanır”, yüzde 8’i “Kesinlikle kazanır” şeklinde görüş belirtti.

“Kazanamaz” diyenlerin oranı yüzde 39, “Kesinlikle kazanamaz” diyenlerin oranı ise yüzde 10.7 oldu. Yüzde 7.3 ise “Cevap yok” dedi.

Sonuçları Twitter hesabından paylaşan MetroPoll Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, “Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini söyleyenler vereceğini söyleyenlerden yaklaşık 5 puan fazla. Bu reel durum. Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünenler kazanacağını düşünenlerden 7 puan fazla. Bu da seçmenin seçime yönelik algısı. Aralık 2022′ de bu fark 29 puanmış. 3 ayda aradaki fark çok büyük oranda kapanmış” dedi.

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