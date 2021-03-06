Kilis ve Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

KİLİS (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan illerde Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00 itibarıyla başlamasıyla Kilis ve Adıyaman'da sessizlik hakim oldu.

Yüksek risk kategorisindeki Kilis'te sokak ve caddeler boş kaldı.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde ve kentin birçok noktasında denetim yaptı.

– Adıyaman

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çok yüksek risk kategorisinde yer alan tek kent Adıyaman'da da en işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sümer Meydanı, Gölbaşı, Gölebatmaz ve Atatürk caddelerindeki yoğunluk sona erdi.

Ekipler, kısıtlama kapsamında denetimler gerçekleştirdi.