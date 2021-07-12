Kilise duvarında dans eden 2 şüpheliye ev hapsi

İstanbul Kadıköy’de, 11 Temmuz’da Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvara çıkan 3 kişinin müzik eşliğinde dans etmesi sosyal medyada tepkiye neden olmuştu. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

ADLİ KONTROL TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

2 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Hakimlik, şüpheliler Ö.F.A. ve Y.E.U hakkında ayrı ayrı “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, O.Y. hakkında konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanması talebini suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini gerekçe göstererek reddetti.

İFADELERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Kilisenin yönetim kurulunda olan müşteki Karabet Baliyev ifadesinde, olaydan bir vatandaş vasıtası ile bilgi sahibi olduğunu söyleyerek, “Bahse konu olayı videoda gördüm, kilisenin duvarına çıkan kişileri tanımam. Ben kilisenin yönetim kurulundayım, bu konu ile ilgili her hangi bir art niyet görmüyorum, bu kişiler zarar vermemiştir” diyerek şikayetçi olmadığını söyledi.

KİLİSE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ SAVUNDU

Süpheli Y.E.U., arkadaşlarıyla Kadıköy’e gitmek için sözleştiklerini ve alkol aldıklarını anlatarak, O.C.’nin aracını meydana çektiğini söyledi. Y.E.U. ifadesinde, müzik açtıklarını ve etrafın kalabalık olduğunu belirterek, “Bizim açtığımız müzikten etrafta bulunan insanlar hoşlanmaya başladılar, etraf iyice kalabalık olmaya başladı. Arabanın karşısında bir bina vardı. Kilise olduğunu biliyordum çünkü haç amblemi vardı. Az çok kilise olduğunu tahmin ettim, daha sonra orada bulunan diğer tanımadığım insanlarla birlikte kilisenin duvarına çıktım” dedi.

‘EN FAZLA 5 DAKİKA BURADA DANS ETTİK’

Arkadaşı Ö.’nün de arkasından gelerek duvara çıktığını anlatan Y.E.U., “Çıktığımız yer düz kilisenin çevre duvarıydı. Burada dans etmeye oynamaya başladık. En fazla 5 dakika kadar burada dans ettik. Bizden başka insanlar da vardı. Onlar da dans ediyorlardı. Müzik sesi de O.C.’nin aracından açtığı teyipten geliyordu” dedi.

POLİS EKİPLERİ UYARMIŞ

Ekiplerin yüksek sesle müzik dinledikleri için kendilerini uyardığını ve uyarılarını dikkate aldıklarını anlatan Y.E.U. “Ne olduğunu anlayamadım, ben ne kiliseye ne de başka bir ibadethaneye zarar vermedim. Dalga geçmek gibi bir niyetim yoktu. Olay sanki dalga geçmişiz gibi yansıtıldı. Kesinlikle suçlamayı kabul etmiyorum. Kilisenin duvarına çıkma sebebim kalabalığı daha iyi görebilmek atmosferi daha iyi yaşamaktan dolayıydı” ifadelerini kullandı.

ETRAFI DAHA İYİ İZLEYEBİLMEK İÇİN ÇIKTIĞINI SAVUNDU

Diğer şüpheli Ö.F.A ise, alkol aldığını ve binanın kilise olduğunu bilmediğini öne sürerek, suçlamalar kabul etmedi. Ö.F.A. ifadesinde, “Olay günü alkollüydüm. Alkolün etkisinden ne yaptığımı kestiremiyordum ve yaptığım çoğu şeyi de hatırlamıyorum. Gece Beykoz’a dönüp bir şeyler yerken kafam açıldı. Ben çıktığım duvarın kilise duvarı olduğunu bilmiyordum. Tamamen etrafı daha iyi izleyebilmek, müzik ve alkolün etkisi ile oradan insanlara daha iyi bakabilmek amacı ile çıktım. Kesinlikle bir art niyetim yoktu” dedi.

ARAÇTAN İNMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

O.Y. ise, araç kullandığı için alkol almadığını belirterek, arabayı park ettiği yerin önünün kilise olduğunu bilmediğini savunarak, aracında müzik açtığını anlattı. O.Y. ifadesinin devamında, arkadaşlarının kilise duvarının üstüne çıktıklarını söyleyerek, “Kadıköy’de sokak eğlencesi vardı, etraf kalabalıktı. Ben sadece onların duvarın üzerine çıktığını gördüm. Duvarın üzerinde dans ediyorlardı ama başka insanlar da vardı. Onlar da dans ediyordu. Ben aracın yanından ayrılmadım” dedi. Arkadaşlarının dans ettiğini ve etrafa zarar vermediklerini savundu.

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