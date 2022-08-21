Kilis’te dehşet! 100 metre arayla 2 kadın cesedi bulundu

Yazan:
Alaturka Online
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Kilis’te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetlerin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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Kilis’te dehşet! 100 metre arayla 2 kadın cesedi bulundu

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında biri yol kenarındaki eski kum ocağında diğeri de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda hareketsiz halde ceset gören bir çoban durumu yetkililere bildirdi.

İKİ KADININ CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, cesetlerin 2 kadına ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetlerin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. AA

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